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Пашинян заявил, что не имеет полномочий для ареста Путина в случае его приезда в Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).

Пашинян ответил на вопрос о возможности ареста Путина в Армении
© РИА Новости

"После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет", - сказал он в интервью газете The Telegraph, отвечая на вопрос о возможности ареста российского президента Владимира Путина в случае его приезда в Ереван в связи с ордером МУС.

Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.

СК России 20 марта прошлого года возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имeется. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Розарио Айтале, они были объявлены в розыск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения ратифицировала Римский статут МУС, исходя только из политических мотивов.

Политика
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