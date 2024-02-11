Симоньян: интервью Путина Карлсону посмотрел один миллиард человек

«Я попросила коллег своих посчитать. Это сложно и трудно, потому что нужно взять все языки, все источники, на которых было опубликовано [интервью], все просмотры во всех этих источниках. Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда», — сказала Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».