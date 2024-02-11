Захарова: Шольц ослушался приказа США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц , посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, "ослушался приказа США ". Об этом заявила kp.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя по просьбе издания реакцию на интервью со стороны Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", - приводит издание цитату дипломата.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. Сам журналист ранее рассказывал, что в 2023 году уже пытался провести интервью с российским лидером, но получил на это запрет от властей США.