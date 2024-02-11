Захарова: Шольц ослушался приказа США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, "ослушался приказа США". Об этом заявила kp.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя по просьбе издания реакцию на интервью со стороны Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
"Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", - приводит издание цитату дипломата.
Кроме того, Захарова назвала премьер-министров Британии последних лет "людьми безвольными".
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. Сам журналист ранее рассказывал, что в 2023 году уже пытался провести интервью с российским лидером, но получил на это запрет от властей США.