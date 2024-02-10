В Греции откроют два участка для голосования на выборах президента России

Два участка для голосования россиян на выборах президента РФ откроют в Греции - в Афинах и Салониках. Об этом сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью "Парламентской газете".
"Для проживающих в Греции и временно находящихся на ее территории российских граждан 17 марта будут открыты два участка для голосования на выборах президента Российской Федерации: в Афинах и в Салониках", - сказал он.
Дипломат добавил, что по порядку голосования, времени и месту диппредставительство своевременно проинформирует россиян на сайте и в аккаунтах посольства и генконсульства в социальных сетях.
"Приоритетом остаются обеспечение безопасности избирателей и реализация их права на волеизъявление. Трудностей и препятствий со стороны местных властей до настоящего времени не было, и в перспективе мы таковых не ожидаем", - подчеркнул Маслов.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.