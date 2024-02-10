Захарова рассказала о реакции в ООН на интервью Путина
В ООН наблюдается глубочайший кризис, заметила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне в СМИ и соцсетях появилось обширное интервью президента России Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону.
Захарова отметила, что в пятницу, 9 февраля, журналисты спросили представителя ООН о реакции генсека организации Антониу Гутерриша на интервью российского лидера.
По ее словам, в ООН признали, что в «свободное время генсек предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».
Дипломат пояснила, что подобный ответ явственно показывает: ООН находится в глубочайшем кризисе. Кроме того, констатировала Захарова, также становится понятным, почему Гутерриш так и не прислал российской стороне список «жертв» инсценировки в Буче.