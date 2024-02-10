Захарова прокомментировала разрыв аренды с посольством Украины

Враждебные действия Киева не останутся без ответа со стороны России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее в СМИ появились публикации о решении Киевского городского совета о по расторжению договора аренды земельного участка, на котором располагался комплекс зданий дипмиссии России на Украине.

Захарова отметила, что «в дипломатии существует принцип взаимности». На фоне этого, добавила она, столичный Департамент городского имущества принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение украинского посольства в Москве.

По ее словам, любые подобные шаги Владимира Зеленского не останутся без ответа со стороны России.