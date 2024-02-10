Китайский посол рассказал о грядущем визите Путина в КНР
В Китае ждут визита президента России Владимира Путина. В течение 2024 года состоится несколько российско-китайских встреч в верхах. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.
Журналисты спросили у китайского дипломата, готовится ли в нынешнем году встреча Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Он ответил, что визит Путина в Китай обязательно состоится.
«Да, его ждут», — сказал Чжан Ханьхуэй.
Более того, по его словам, планируется, что лидеры двух стран проведут несколько встреч в течение года.
На этой неделе главы России и КНР обсудили в телефонной беседе международную ситуацию и обменялись поздравлениями с китайским Новым годом (в 2024 году он отмечается 10 февраля).
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