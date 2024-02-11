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В Госдуме РФ назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию немецкого канцлера Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

В Госдуме прокомментировали реакцию Шольца на интервью Путина
© ТАСС

По словам парламентария, заявление сделано «под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома».

На совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме Шольц назвал интервью Путина «абсурдным» и обвинил российского лидера во лжи «об истории этой войны».

Ранее канцер ФРГ заявил, что победа России на Украине станет концом государственности последних и ударом для либерального миропорядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Шольц высмеял интервью Путина с американским журналистом Карлсоном

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