Песков заявил, что Кремль не фиксирует у США желания и воли к переговорам с Россией

Власти США прекрасно знают все основные посылы президента РФ Владимира Путина , но с их стороны пока нет желания и политической воли к переговорам. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

"И они прекрасно знают то, как он [Путин] относится [к различным вопросам] и что он думает. Это вопрос не знания, а вопрос желания. Желания что-то предпринять, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем [у США]", - подчеркнул Песков.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. Российский лидер, в частности, выразил уверенность, что нынешнее положение российско-американских дел связано не с личностью того или иного американского лидера, а с настроением элит. По словам Путина, если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то к лучшему ничего не изменится. Если же к правящим элитам США придет осознание того, что мир меняется, то и первое лицо американского государства будет действовать в соответствии с этими ожиданиями, отметил Путин.