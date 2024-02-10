В МИД России потребовали международного расследования атаки на Ил-76

Россия требует проведения международного расследования атаки ВСУ на военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что ни у кого нет сомнений в том, что атака была совершена режимом Зеленского, так как в Киеве прекрасно знали, что российский самолет будет перевозить украинских военнослужащих для обмена.