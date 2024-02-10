Лавров рассказал об усилиях и достижениях российских дипломатов

Благодаря усилиям дипломатических работников России удается не только противостоять попыткам изолировать РФ, но и вывести на качественно новый уровень ее отношения с конструктивно настроенными странами глобального Юга и Востока, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как заявил в поздравлении ко Дню дипломатического работника глава МИД, речь идет, прежде всего, о партнерах в ближайшем зарубежье, странах ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, и в более широком плане – на пространстве глобального Юга и Востока. Лавров сказал, что российские дипломатические работники твердо уверены в правильности курса, определяемого главой государства Владимиром Путиным.

Он напомнил, что через месяц, вся Россия будет выбирать президента.

«В непростой исторический момент, который переживает страна, каждый из нас должен исполнить свой гражданский долг. Уверен, что все наши загранучреждения должным образом организуют голосование россиян за рубежом. Все необходимые для этого шаги предпринимаются», — заявил дипломат.

Он отметил, что в настоящее время против страны ведется кампания по демонизации, совершаются личные нападки на дипломатов.

«Так было всегда, когда Россия твердо вставала на защиту своих интересов и интересов своих союзников. Психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела неизменно отличали лучших представителей нашей профессии», — указал глава ведомства.