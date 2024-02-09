Кадыров рассказал о реакции простых американцев на интервью Путина

Реакция простых американцев на интервью, которое дал президент России Владимир Путин журналисту Такеру Карлсону, шокирующая. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не успели получить методичку и просто парировали слова Владимира Владимировича банальным "неправда", а именно простых американцев. И эта реакция шокирующая», — написал политик.

По его словам, для жителей США простые истины, которые граждане России знали с самого начала проведения специальной военной операции (СВО), стали откровением. Глава Чечни также пожалел западную аудиторию, ставшую, по его мнению, заложником СМИ.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ за последние три-четыре дня, в том числе из США и Европы. Пресс-секретарь президента также отметил, что Карлсон не присылал заранее вопросы для интервью.