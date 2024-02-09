Клишас: интервью Путина Карлсону изменило информпространство Запада

Интервью Президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону изменило западное информационное пространство. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в эфире радио Sputnik 9 февраля.

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Сенатор считает, что для западных СМИ интервью вышло «эпохальным». По словам сенатора, проблема на Западе состоит в том, что те, кто не укладываются в контекст заданного мейнстрим-потока в медиа, не могут донести свою точку зрения. Теперь же позицию России и президента можно выслушать на популярных платформах в США, Европе и практически во всем мире.

«Мы получили возможность донести позицию нашей страны до огромного количества людей в разных странах. Точно можно сказать, что информационное пространство на Западе будет выглядеть по-другому на протяжении длительного периода времени», — сказал Клишас.

Он выразил уверенность, что в течение многих недель на Западе будут широко обсуждаться тезисы, которые глава государства старался донести до западной аудитории. Одним из главных смыслов интервью Клишас считает то, что каждое государство вправе развиваться, исходя из своей истории и своих традиций.

«Мы не видим перед собой цели разрушить западную цивилизацию, их традиции и устои — по крайней мере то, что осталось от этого к XXI веку. Мы считаем, что каждое государство, и Россия в том числе, вправе развиваться, исходя из своей истории и своих традиций, эта мысль мне кажется очень важной», — сказал парламентарий.