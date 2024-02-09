В МИД РФ рассказали о стремлении нормализовать отношения с Грузией

Россия стремится к дальнейшему урегулированию взаимоотношений с Грузией при наличии встречных шагов от республики. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова передает пресс-служба МИД.

«Нацелены на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, грузинские власти в 2023 году вели прагматичную риторику в отношении России: отменили действовавший с 2000 года визовый режим кратких поездок граждан Грузии в РФ и восстановили прямое авиасообщение, что поспособствовало укреплению торгово-экономических связей и упростило контакты.

«Удовлетворены результатами совместной <...> работы на <...> Содружество Независимых Государств», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение, что у Тбилиси всегда был враг в лице России.