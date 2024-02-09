Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), посмотрели уже свыше 100 млн раз за 13 часов с момента его публикации.
Более 705 тыс. пользователей поставили под публикацией отметку «мне нравится», 225 тыс. сделали репост, передает ТАСС.
Интервью Путина, опубликованное на YouTube-канале Карлсона, посмотрели более 5 млн раз.
Ранее политолог Петр Колчин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал интервью Путина Карлсону событием всемирного масштаба. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.