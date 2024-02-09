В Латвии заявили, что не смогут закрыть Балтийское море для РФ

Латвия и ее прибалтийские соседи не смогут закрыть Балтийское море для российских судов, поскольку не имеют никаких реальных возможностей для этого. Такое заявление сделал временный поверенный в делах РФ в республике Олег Зыков, передает «РИА Новости».

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что может закрыть Балтийское море для всех российских судов.

«Следует понимать, что ни у Латвии, ни у ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для судоходства РФ», — отреагировал на это Зыков.

Он отметил, что призыв Ринкевича не получил поддержки у союзников страны по НАТО и Евросоюза. По мнению Зыкова, это произошло, потому что в ЕС осознают, что попытки заблокировать Балтийское море для РФ «не сулят для них ничего хорошего».