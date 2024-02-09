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Путин назвал темы оперативного совещания с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить проблему минимизации паводков и природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Газета.Rut

Путин отметил, что избежать подобных природных явлений невозможно. «Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать всё для того, чтобы минимизировать последствия», — сказал российский лидер. RT на русском

На нынешней встрече Путин предложил обсудить эту тему и предоставил слово для доклада главе МЧС Александру Куренкову. ТАСС

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