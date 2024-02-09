В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

В пятницу, 9 февраля, президент России Владимир Путин будет работать в Кремле и проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Он не стал раскрывать тему совещания, подчеркнув, что Путин сам ее обозначит. Либо позже подробности раскроет пресс-служба Кремля.