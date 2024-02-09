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В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

В пятницу, 9 февраля, президент России Владимир Путин будет работать в Кремле и проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом
© Lenta.ru

Он не стал раскрывать тему совещания, подчеркнув, что Путин сам ее обозначит. Либо позже подробности раскроет пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно, что в феврале президент может посетить Турцию. Помимо этого, после мартовских президентских выборов возможна поездка Путина в КНДР. Однако точные данные пресс-секретарь главы государства не назвал.

Политика
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
Корея, Народно-Демократическая Республика
Турция
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