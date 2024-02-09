Песков отказался уточнять ответ Путина про обмен Гершковича

Возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича на «ликвидировавшего бандита» человека была высказана «весьма понятно», никаких уточнений о том, шла ли речь о Вадиме Соколове (Красикове), не требуется. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я оставляю [этот вопрос] без ответа. Президент [России Владимир Путин] высказался весьма понятно», — отметил он. В вопросе журналист указал Пескову на то, что по всем характеристикам человеком, о котором говорил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, является Красиков.

Офицер российских спецслужб Вадим Соколов (Красиков) отбывает пожизненный срок в Германии. Суд приговорил его к такому наказанию, признав виновным в ликвидации бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. В обвинительном заключении говорилось, что Красиков якобы получил заказ «от государственных ведомств правительства России».

В интервью Такеру Карлсону, вышедшему в ночь на 9 февраля, Путин намекнул, что Москва готова рассмотреть возможность обмена американского журналиста, корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Глава государства не назвал имени и фамилии мужчины, лишь по косвенным признакам уточнив, что речь идет о человеке, «ликвидировавшем бандита» и находящемся сейчас в одной из европейских стран.