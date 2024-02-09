Что сказал Владимир Путин Такеру Карлсону в интервью

Президент РФ Владимир Путин дал интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону, рассказав об истории Украины, целях России, Борисе Ельцине, Билле Клинтоне и НАТО. Русскоязычная расшифровка разговора опубликована на сайте Кремля.

«Откуда взялась Украина»

В начале интервью Путин дал историческую справку, чтобы объяснить, «откуда взялась Украина». Он подчеркнул, что Киев был частью русских земель, но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием местного населения, внедряя среди него свой язык и идеи. Слово «украинец» тогда означало, что человек живет на окраине государства, это не было «какой-то особой этнической группой».

Путин отметил, что в итоге жители этих земель захотели воссоединения с Москвой. Президент РФ передал Карлсону папку с копиями писем Богдана Хмельницкого, в которых тот просит Москву взять эти земли «под сильную руку московского царя».

В 1922 году большевики создали советскую Украину, которая до этого вообще не существовала, она получила «огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье», подчеркнул президент РФ.

О роли Сталина в создании Украины

Путин назвал Украину «в известном смысле искусственным государством, созданным по воле Сталина». Президент подчеркнул, что по итогам Второй мировой войны Украина получила часть не только польских территорий (сейчас Западная Украина), но также часть венгерских и румынских земель.

«Потом был 1991 год — развал Советского Союза. И все, что Украина получила в подарок от России, «с барского плеча», она утащила с собой», — заявил Путин.

О Януковиче и перевороте

Путин заявил, что Янукович, «возможно, был не самым лучшим президентом и политиком», но все же он не задействовал вооруженные силы в 2013-2014 годах, а «вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот» при поддержке ЦРУ.

С чего все началось в Донбассе

Новые украинские власти начали войну в Донбассе в 2014 году, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан, заявил Путин. Все это происходило «на фоне военного освоения этой территории и открытия дверей в НАТО».

О причинах СВО

Путин подчеркнул, что конфликт России и Украины спровоцировал именно госпереворот, угрозы для Крыма и операции в Донбассе.

«Мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане», — заявил он.

Президент отметил, что триггером для решения начать спецоперацию стал отказ Украины от выполнения минских договоренностей.

О целях СВО

Путин подчеркнул, что Украина начала войну в 2014 году, а цель России — ее прекратить. Одна из целей СВО — это денацификация, она пока не достигнута. Президент отметил, что власти Украины «поставили во главу угла своей идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером».

О Зеленском

Путин заявил, что свобода для ведения переговоров с Россией у Зеленского «во всяком случае была». Путин добавил, что отец Зеленского воевал с фашистами во время Второй мировой войны.

«Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик». Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», — подчеркнул Путин.

О США, НАТО и обмане

Путин заявил, что США обманули Россию: обещали, что расширения НАТО не будет, но в итоге волн расширения было пять.

«Мы все терпели, все уговаривали, говорили: не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет власти Коммунистической партии, давайте будем договариваться», — подчеркнул президент РФ.

О Ельцине и Клинтоне

Путин напомнил, как первый президент России Борис Ельцин ездил в США, выступал в Конгрессе и «говорил замечательные слова — God bless America (с англ. «Боже, благослови Америку»)».

«Он же все сказал, это были сигналы: пустите нас к себе», — подчеркнул Путин.

Когда начались события в Югославии, Ельцин «поднял голос за сербов», а США в нарушение Устава ООН начали бомбардировки Белграда. Ельцина, как отметил Путин, «начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит».

«Все он понимал и все смыслил, я вас уверяю», — подчеркнул президент РФ.

Путин рассказал, что позже, когда он сам стал президентом, в Кремле у него произошел разговор с уходящим главой США Биллом Клинтоном. Путин спросил у Клинтона, возможно ли вступление России в НАТО. Клинтон назвал идею интересной, но после обсуждения со своей командой заявил, что сейчас это невозможно.

О совместной системе ПРО

Путин рассказал, что однажды предложил США и Европе создать совместную систему ПРО. В Штатах эту идею сочли интересной, и в итоге сообщили Путину о своем согласии, но «за некоторым исключением».

«В конечном итоге нас послали подальше», — подчеркнули президент.

Об отношениях с Байденом

Путин рассказал, что в последний раз говорил с президентом США Джо Байденом еще до начала СВО.

«Я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что с тех пор они не разговаривали, но у них «есть определенные контакты».

Об Илоне Маске и чипах в мозге

Путин прокомментировал новости о компании Маска Neuralink, которая успешно вживила в мозг человека чип, позволяющий управлять компьютером с помощью мысли.

«Маска остановить невозможно - он все равно будет делать то, что считает нужным. <…> Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», — подчеркнул Путин.

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