В New York Times оценили интервью Путина журналисту Карлсону

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону продемонстрировало уверенность российского лидера в своих силах. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается в материале, поведение Путина «подчеркнуло его тактическую уверенность в собственных силах», в то время как его противники оказались в невыгодном положении.

Так, Украина столкнулась с трудностями на поле боя, в то время как поддержка со стороны США застопорилась из-за трений в конгрессе. В то же время дружественные Кремлю политики набирают силу как в Европе, так и в Соединенных Штатах, отмечается в материале.

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети X набрала более 50 миллионов просмотров более чем за пять часов после размещения.

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