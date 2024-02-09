«Не струсил»: Медведев похвалил американца Такера Карлсона
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил смелость американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента Владимира Путина. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, в ходе интервью российский лидер донес до западного мира свою позицию.
«Такер Карлсон не струсил и не сдулся», — написал он.
Ранее Такер Карлсон прилетел с визитом в Россию, после чего объявил о том, что записал интервью с Владимиром Путиным. Сегодня ночью он разместил видеозапись беседы, в том числе и в соцсети X, где за несколько часов она набрало более 50 миллионов просмотров.
Рамблер: главные новости