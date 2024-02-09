«Не струсил»: Медведев похвалил американца Такера Карлсона

Ранее Такер Карлсон прилетел с визитом в Россию, после чего объявил о том, что записал интервью с Владимиром Путиным. Сегодня ночью он разместил видеозапись беседы, в том числе и в соцсети X, где за несколько часов она набрало более 50 миллионов просмотров.