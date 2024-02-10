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Интервью Путина Карлсону набрало 150 млн просмотров в соцсети X

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) набрало 150 млн просмотров.

Интервью Путина Карлсону набрало 150 млн просмотров в соцсети X
© Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что такое количество просмотров было набрано спустя примерно 23 часа после публикации. Количество репостов составляет 269 тысяч. Интервью "понравилось" более 860 тысячам человек.

На Youtube-канале журналиста интервью с российским президентом набрало почти 8,5 млн просмотров. В ночь на 9 февраля американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал на своем сайте, а затем и платформе X (бывший Twitter), обещанное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Для проведения интервью Карлсон приехал в Москву в начале февраля. Интервью продлилось чуть более двух часов. Диалог в основном затрагивал вопросы, связанные с конфликтом на Украине и российско-американских отношений.

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