Путин назвал виновного в диверсиях на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за взрывы на "Северных потоках" на спецслужбы США. Об этом он заявил в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

По словам Путина, необходимо искать того, кто хотел и мог это сделать. В России уверены, что к диверсиям на "Северных потоках" причастны ЦРУ и НАТО.

"Ну, не вы лично, у вас, наверное, есть алиби. Но у ЦРУ нет алиби", - сказал Путин, отвечая на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северные потоки".

Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву и записал видеообращение из самого центра столицы. В нем он призвал всех американцев посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.

Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с президентом РФ.

Американские политики относятся к Карлсону неоднозначно. Анонс интервью с воодушевлением восприняли республиканцы. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его «настоящей журналистикой». С ее словами согласился и член палаты представителей Мэтт Гаетц.

При этом в Белом доме категорично отказались от комментариев.

Интервью также привлекло внимание мировых СМИ: некоторые авторы считают, что это вызовет бурные обсуждения и может разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США, а другие — что Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».