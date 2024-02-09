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Полянский: продажа Javelin в Косово противоречит резолюции Совбеза ООН

Продажа в Косово американских противотанковых комплексов Javelin станет серьезным нарушением ранее принятых решений ООН. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Полянский: продажа Javelin в Косово противоречит резолюции Совбеза ООН
© Ukrainian Defense Ministry Press Service/AP

"Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН", — сказал Полянский.

По словам дипломата, "Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов". Резолюция 1244 Совета безопасности ООН была принята в июне 1999 года, что, по заявлению МИД РФ, позволило положить конец агрессии НАТО против Югославии и вернуть процесс косовского урегулирования в политико-правовое поле.

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В числе ее требований — предотвращение возобновления боевых действий на территории анклава и демилитаризация Освободительной армии Косова (ОАК) и других вооружённых групп косовских албанцев. 11 января стало известно, что Госдеп США одобрил возможную продажу Косово ракет Javelin. 17 января в Косово рассказали, зачем им нужны американские ракеты.

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