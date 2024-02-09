Полянский: продажа Javelin в Косово противоречит резолюции Совбеза ООН

Продажа в Косово американских противотанковых комплексов Javelin станет серьезным нарушением ранее принятых решений ООН. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

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"Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН", — сказал Полянский.

По словам дипломата, "Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов". Резолюция 1244 Совета безопасности ООН была принята в июне 1999 года, что, по заявлению МИД РФ, позволило положить конец агрессии НАТО против Югославии и вернуть процесс косовского урегулирования в политико-правовое поле.