В РФ установят новые правила обращения со строительными отходами

"Мы готовим свои предложения по внесению изменений в федеральный закон №89 "Об отходах производства и потребления" в части дополнительного регулирования строительных отходов с учетом тех вопросов, которые субъекты Российской Федерации нам обозначают. Это будут системные изменения в федеральном законе, где в рамках общего регулирования у нас все отходы и сегодня регулируются, мы даем дополнительные инструменты для наших коллег из субъектов. Например, мы говорим о том, что нужно приоритизировать утилизацию над захоронением. Мы говорим о том, какие полигоны должны быть, и что доступ к ним должен быть открыт. Мы не монополизируем эту сферу", - рассказал Тетенькин.