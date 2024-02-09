В РФ установят новые правила обращения со строительными отходами

Минприроды установит дополнительные правила обращения со строительными отходами
Минприроды готовит законопроект, который установит новые правила обращения со строительными отходами. В документе в том числе будет идти речь о полигонах для строительных отходов и необходимости увеличения переработки и сокращения захоронения. Об этом "Российской газете" рассказал замглавы министерства Дмитрий Тетенькин.
"Мы готовим свои предложения по внесению изменений в федеральный закон №89 "Об отходах производства и потребления" в части дополнительного регулирования строительных отходов с учетом тех вопросов, которые субъекты Российской Федерации нам обозначают. Это будут системные изменения в федеральном законе, где в рамках общего регулирования у нас все отходы и сегодня регулируются, мы даем дополнительные инструменты для наших коллег из субъектов. Например, мы говорим о том, что нужно приоритизировать утилизацию над захоронением. Мы говорим о том, какие полигоны должны быть, и что доступ к ним должен быть открыт. Мы не монополизируем эту сферу", - рассказал Тетенькин.
Замглавы Минприроды отметил, что в документе не идет речи о создании оператора по строительным отходам. По его словам, сейчас также не обсуждается, что система обращения с ТКО будет распространена и на строительные отходы.
"Тут не должно быть монополизации. Мы говорим о приоритетах с точки зрения экологии, безопасности и вовлечении вторичного ресурса в оборот. Это посыл нашего документа", - добавил он.