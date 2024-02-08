Захарова заявила о вмешательстве Запада в российские выборы

В недружественных России странах закрыли свыше 26 загранучреждений РФ, чтобы не дать россиянам осуществить свое избирательное право — проголосовать на грядущих президентских выборах. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Она отметила, что российские загранучреждения закрываются по требованию властей недружественных стран. Таким образом, по словам Захаровой, многим россиянам Запад «просто препятствует осуществлять свое активное избирательное право».

Она указала, что власти недружественных стран могли позволить РФ поддерживать работу зданий, но их решили «специально закрыть», чтобы у граждан страны «не было возможности физически прийти на избирательный участок».