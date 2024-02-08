От Такера Карлсона до Барбары Уолтерс: что говорил Путин западным СМИ

Такер Карлсон не стал первым американским журналистом, которому удалось поговорить с Владимиром Путиным: президент России ведет диалог с западными СМИ более 20 лет. Кто из западных журналистов брал интервью у Путина, о чем они его спрашивали, почему Путин сам решил написать в западную газету, о чем предупреждал?

Почему Такер Карлсон смог взять интервью у Путина

Американский журналист смог взять интервью у Владимира Путина в Кремле в феврале 2024 года. Карлсон подчеркивал, что прилетел в Москву на собственные деньги и сделал интервью, не рассчитывая на какое-либо вознаграждение. Американские коллеги обвинили его во лжи, когда он сказал, что никто на Западе не пытается сделать беспристрастное интервью с Владимиром Путиным. По их словам, в Кремле им отказываются дать аккредитацию.

Причины, по которым Кремль выбрал для разговора Такера Карлсона, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы получаем много запросов на интервью с президентом, однако в основном, насколько можно судить по западным странам, от крупных сетевых медиа: традиционных ТВ-каналов и крупных изданий, которые даже не пытаются казаться беспристрастными в своих публикация. [Такер Карлсон] имеет собственную позицию, которая отличается от остальных. Она ни в коем случае не пророссийская и не проукраинская; она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ», — объявил Песков.

На сайте Карлсона для жителей США интервью будет опубликовано вечером 8 ноября. Россияне смогут увидеть запись на сайте Кремля утром 9 февраля.

Что Путин сказал Барбаре Уолтерс в 2001 году

Одним из первых западных репортеров интервью у президента Владимира Путина в ноябре 2001 года взяла известная американская журналистка телеканала ABC Барбара Уолтерс. Важной темой интервью, вышедшего после терактов 11 сентября, стало противодействие России и США международному терроризму. Путин тогда говорил, что РФ «не ждет платы и преференций» и помогает Вашингтону в борьбе с терроризмом, потому что считает это правильным. Интервью было опубликовано за несколько дней до визита Путина в США 10 ноября 2001 года.

«Я вообще стараюсь ни о чем не жалеть, как правило, ни о чем не жалею. Должен сказать, что и об этом я не жалею. Если бы, как в таких случаях говорят, все повернуть назад — я бы сделал то же самое», — заявил Путин в беседе с американской журналисткой.

Барбару Уолтерс называют «легендой американской журналистики»: она брала интервью у всех президентов США, начиная с Никсона, а также у Фиделя Кастро, Маргарет Тэтчер, Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. Уолтерс умерла в декабре 2022 года в возрасте 93 лет.

О чем писал Путин в статье The New York Times

В сентябре 2013 года Владимир Путин решил сам обратиться к западной публике через американские издания. Президент России обратился тогда к народу США с «призывом к осторожности». Темой статьи стала ситуация в Сирии, которая на тот момент уже была охвачена гражданской войной, отягощенной вмешательством США.

«Тревожит, что военное вмешательство во внутренние конфликты в других странах стало для Соединенных Штатов общим местом. Отвечает ли это долговременным интересам Америки? Я сомневаюсь. Миллионы людей по всему миру все более ясно видят США не как модель демократии, а как игрока, который опирается только на грубую силу и сколачивает коалиции по принципу «ты с нами или ты против нас»", — писал Путин в статье The New York Times в сентябре 2013 года.

О чем спрашивал Путина Джордж Стефанопулос

Американский журналист Джордж Стефанопулос, в прошлом директор по связям с общественностью в администрации Билла Клинтона, встретился с Путиным 17 января 2014 года во время зимней Олимпиады в Сочи.

«Всех приглашаем на Олимпиаду. Между великими державами всегда должны быть точки соприкосновения и точки напряжения. А что касается спортсменов — я советую не думать о политических разногласиях. Политика не должна вмешиваться в спорт, а спорт -- в политику», — объявил тогда Путин.

Стефанопулос в ходе пресс-брифинга задал Путину вопрос о коррупции при постройке олимпийских объектов. Президент в ответ предложил не опираться на слухи, а предоставить сведения о возможных хищениях.

Что Путин объяснял Чарли Роузу

В сентябре 2015 года, уже после начала боевых действий в Донбассе и начала операции ВКС РФ против террористов «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии, Владимир Путин дал интервью американскому репортеру Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS. Темы Украины и Сирии стали важнейшими в интервью. Так, Путин прямо объявил, что США причастны к свержению президента Украины Виктора Януковича.

«Я знаю об этом точно», -- говорил Путин.

«Вы уважаете суверенитет Украины?» — задал вопрос Путину Чарли Роуз.

«Конечно. Но мы хотели бы, чтобы и другие страны уважали чужой суверенитет, в том числе и Украины. А уважать суверенитет — значит не допускать государственных переворотов, антиконституционных действий и незаконного смещения легитимных властей. Вот этого абсолютно нельзя допускать нигде», — ответил президент России.

За две недели до этого, на 70-й сессии Генассамблеи ООН, Путин в своем выступлении призывал остановить иностранное вмешательство в Сирии и на Украине и требовал выполнения Минских соглашений.

Как было построено интервью Путина Оливеру Стоуну

Летом 2017 года вышло самое большое интервью Владимира Путина иностранному корреспонденту, построенное в виде четырехсерийного телефильма, который снял известный режиссер, лауреат трех «Оскаров» и пяти «Золотых глобусов» Оливер Стоун. Формат документального сериала, который получил название «Интервью с Путиным» или просто «Путин» позволил президенту рассказать Стоуну о своей позиции по самым разным вопросам.

В интервью Владимир Путин говорит, в частности, что «в США меняются президенты, но политика остается прежней», называет главной проблемой мировой терроризм и сравнивает американского сенатора Джона Маккейна с римским сенатором, который в каждой речи заявлял, что «Карфаген должен быть разрушен».

Что сказал Путин Мегин Келли перед президентскими выборами

В марте 2018 года президент Путин встретился с американской журналисткой канала NBC News и онлайн-селебрити Мегин Келли. Интервью проходило в Кремле и Калининграде. Интервью проходило вскоре после послания президента Федеральному собранию. В 2018 году президент в послании рассказал о новейших российских вооружениях, в том числе гиперзвуковом оружии, ракетах "Сармат" и и глубоководном беспилотном подводном аппарате с торпедой с ядерной боеголовкой.

«Уважаемые друзья! У России такое оружие есть. Уже есть», — объявил Путин.

Мегин Келли расспрашивала Путина о том, можно ли считать его послание началом новой холодной войны и гонки вооружений. Президент России ответил, что начало этой гонке положили США односторонним выходом из Договора об ограничении противоракетной обороны в 2002 году. Он рассказал, что Пентагон уже разворачивает ПРО в Европе — в Румынии и Польше.

«Послушайте, давайте сядем спокойно и поговорим и разберемся. Вот мне кажется, что действующий Президент [Дональд Трамп] этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать», — объявил Путин.