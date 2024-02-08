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Памфилова назвала реальных кандидатов в президенты

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата. По ее словам, в этом вопросе есть полная ясность, передает ТАСС.

Памфилова назвала реальных кандидатов в президенты
© РИА Новости

Это Владимир Путин (самовыдвижение), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации отказано.

Также ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатами экоактивиста Анатолия Баташева и бьюти-блогера Раду Русских.

Баташев сдал менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а также не представил необходимые для регистрации документы.

Надеждин заявил, что не имеет претензий к ЦИК

Русских собрала только 476 подписей и не представила в комиссию документы для регистрации.

Политика
Владислав Даванков
Сергей Малинкович
Анатолий Баташев
Борис Надеждин
Николай Харитонов
Элла Памфилова
Владимир Путин
ЦИК России
КПРФ
ЛДПР