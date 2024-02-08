Памфилова назвала реальных кандидатов в президенты

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата. По ее словам, в этом вопросе есть полная ясность, передает ТАСС.

Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации отказано.

Также ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатами экоактивиста Анатолия Баташева и бьюти-блогера Раду Русских.

Баташев сдал менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а также не представил необходимые для регистрации документы.