Памфилова назвала реальных кандидатов в президенты
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата. По ее словам, в этом вопросе есть полная ясность, передает ТАСС.
Это Владимир Путин (самовыдвижение), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).
Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации отказано.
Также ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатами экоактивиста Анатолия Баташева и бьюти-блогера Раду Русских.
Баташев сдал менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а также не представил необходимые для регистрации документы.
Русских собрала только 476 подписей и не представила в комиссию документы для регистрации.