В Совбезе назвали цель расследования Запада диверсии на "Северных потоках"

Самоустранение Швеции от расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вполне ожидаемо. Так прокомментировал корреспонденту "РГ" и журналистам информагентств новость о закрытии шведской прокуратурой предварительного расследования по делу о диверсии на "Северных потоках" заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков.

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Ведь главная их цель, по его словам, с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего. Все это для того, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции.

"На самом деле, они прекрасно знают, кто дирижер в этом оркестре, и своими примитивными методами пытаются скрыть истинного виновника", - считает замсекретаря Совбеза.

По его мнению, в таких условиях ни о какой объективности и беспристрастности говорить не приходится.

"Они и дальше всеми силами будут стараться тянуть время и отвлекать внимание международного сообщества, выдумывая самые фантастические версии", - констатировал Юрий Коков.

Кроме того, он ответил на вопрос о логике и причинах антироссийской, но по сути самоубийственной политики ЕС по отношению к своей экономке и народу.

"Европейская политическая власть сегодня феноменально беспринципна и лицемерна. Она с подачи англосаксов втянулась в военно-террористическую авантюру на Украине, принеся в жертву не только суверенитет, экономический потенциал, но и благополучие граждан своих государств", - подчеркнул Коков.

И продолжил уже сам вопросом: "Разве такую стабильность и безопасность они обещали людям 30 лет назад, объединяясь в единый союз?".

Как считает представитель Совбеза, подрыв газопроводов - это лишь один из эпизодов в череде их преступных умыслов, приведший к потере российских энергоносителей, десятилетиями стабильно питавших европейскую экономику.