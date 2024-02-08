Песков объяснил отказ ЦИК в регистрации кандидатов на выборы президента РФ

Центризбирком (ЦИК) РФ следует строгим правилам, которые установлены для всех кандидатов на участие в президентских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы сегодня слышали от ЦИК, – это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей", – сказал Песков.

Один из важных критериев не был выполнен, поэтому "здесь нечего комментировать", уточнил он, отвечая на вопрос об отказе в регистрации политика Бориса Надеждина. ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах из-за высокого процента брака в подписях, которые были собраны в его поддержку.

Действительными были признаны 95 587 подписей из 104 734 предоставленных им. Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.