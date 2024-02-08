Надеждин заявил, что не имеет претензий к ЦИК

Выдвинувшийся в кандидаты президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что у него нет претензий к Центризбиркому. До этого комиссия отказала ему в регистрации.

«Я так скажу — ожидаемое решение. Никаких претензий нет к ЦИК. Претензии есть к законодателям, которые сделали такой закон, по которому сложно собрать подписи. Процедура написана так, что ее невозможно соблюсти… Мы пойдем в Верховный суд», — заявил Борис Надеждин во время заседания ЦИК.

Трансляция велась на официальном сайте комиссии.

Надеждину было отказано в регистрации после того, как комиссия нашла в его подписях большое число бракованных подписей. Допустимое число брака — 5%, у политика его было гораздо больше. В комиссии также сообщали, что были выявлены подписи 11 умерших людей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЦИК действовала по правилам. По его словам, если у Надеждина не было брака в подписях, то его бы допустили к регистрации.