Назван возможный кандидат на пост вице-губернатора Петербурга

Сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».

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О кандидатуре Кропачева рассказали два источника издания. По их словам, последние пять лет работал в «Петербургской сбытовой компании» (ПСК). Другой собеседник указал, что тот действительно готовится перейти на новую должность.

Сам Кропачев ответил на звонок корреспондента «Фонтанки», однако попросил связаться с ним позже. Официально в Смольном пока не комментировали информацию.

Кропачев начинал карьеру в ПСК с позиции ведущего юрисконсульта. Затем он продолжил работать в дирекции по работе на рынке электроэнергии, а в 2013 году возглавил ее.

В 2019 году Кропачев стал гендиректором ПСК после того, как его предшественник — Максим Шаскольский — занял должность энергетического вице-губергатора Петербурга. Через пару лет Шаскольский возглавил ФАС, а его кресло в правительстве города занял выходец из «Россетей» Сергей Дрегваль. Однако недавно стало известно, что Дрегваль покинет должность.