Косачев: Одержимые манией своей "избранности" США боятся торжества демократии

Байден назвал американцев важнейшим государством в мире, или "критически важной нацией". Задав при этом риторические вопросы: "Что будет, если США отойдут в сторону? Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с Тайваньским проливом? Что будет в Азии? И что станет с Украиной?"

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Концепция собственной исключительности лежит в основе всей интервенционистской политики США. Ранее Байден уже называл американцев "незаменимой нацией". И у американских лидеров нет сомнений, что их военные вмешательства, санкции и поддержка антиправительственных сил в других странах - законны, правильны и демократичны.

В таком подходе содержится грубейшее нарушение международно-правового принципа суверенного равенства государств.

Однако глубинное противоречие этой "самоизбранности" с теми принципами, которые Америка якобы отстаивает на мировой арене, заключается в другом. Считая себя ответственными за все, что происходит в любом конце мира и вмешиваясь в любые процессы, которые им лично кажутся неправильными, США ведут себя как типичный диктатор. И в этих постоянных рефренах на тему "а что же будет без нас, незаменимых?" звучит страх престарелого тирана, который всерьез думает, что без его личного контроля все непременно развалится.

США, одержимые манией собственной "избранности", на деле более всего боятся торжества демократии в мире. То есть реально либерального миропорядка, как воплощения равенства всех государств и уважения к меньшим нациям, что возможно в условиях многополярной системы. Однако Америка, как и всякий тиран, уверена, что без их постоянного вмешательства мир не выживет.

Так что же будет, "если США отойдут в сторону?", как риторически вопрошает Байден (всерьез он такого и помыслить себе не может, что Америка будет просто одной из равных).

"Что случится на Ближнем Востоке?". Например, Израиль начнет выполнять резолюции Совбеза ООН о прекращении оккупации палестинских территорий и поселенческой активности. А также прекратит непропорциональное применение силы в Газе. И может начаться реальный мирный процесс.

"Что произойдет с Тайваньским проливом?". Если там не будут нагнетать страсти те, кто считает рост Китая вызовом своей гегемонии - ровно ничего не произойдет. Возможно, постепенное сближение Тайваня с материковым Китаем, принадлежность острова к которому, кстати, признает и Вашингтон.

"Что будет в Азии?". Там не будет НАТО, а значит и предпосылок для расколов, кризисов и конфликтов, к чему неизбежно привело расширение военного блока в Европе. И азиатские страны спокойно решат своими силами все проблемы без всякого вмешательства сторонней "критически важной нации".

"И что станет с Украиной?". У нее возникнет шанс стать демократическим, а не прозападным (сегодня это взаимоисключающие опции) государством-камикадзе, вся миссия которого сводится к функции Анти-России.

Так что мир без надзора незаменимой нации вздохнет облегченно и будет жить по единым правилам для всех не под руководством единственного мирового диктатора. Не могу в этом смысле не согласиться с другими словами Байдена: "если диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, они несут еще больше хаоса, смертей и разрушений". Мы это наблюдаем на протяжении десятилетий после окончания холодной войны.