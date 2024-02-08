Политолог оценил последствия интервью Карлсона с Путиным

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным безусловно играет на руку Москве. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил журналист-международник, политолог Сергей Латышев. Он отметил, что жители США и Евросоюза, погрязшие в западной пропаганде, смогут услышать альтернативное мнение.

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«Это поможет поколебать возведенную Западом вокруг России завесу лжи. Это будет мощный удар с долгоиграющими последствиями. Ведь у Такера явно окажутся последователи. Другие журналисты тоже захотят взять интервью у Путина», — сказал Латышев.

При этом, по его словам, американские пропагандисты будут стараться превратить это интервью в оружие против самого Карлсона и республиканцев, которых он явно поддерживает. Они уже пытаются представить журналиста как «кремлевскую марионетку», обратил внимание эксперт.

Такер Карлсон улетел из России в ночь на 8 февраля рейсом Москва — Белград. Перед этим он назвал дату выхода интервью с Путиным, ради которого приезжал. Видеозапись беседы опубликуют в два часа ночи по Москве 9 февраля. Newsweek пишет, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за разговор с президентом РФ.