Явлинский вернулся в Москву после медобследования в Германии

Основатель партии "Яблоко" Явлинский вернулся из Германии после обследования
Основатель российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся в Москву после сообщений о том, что он уехал на медицинское обследования в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.
«Григорий Алексеевич вернулся в Москву», — говорится в сообщении.
15 января сообщалось, что Явлинский выехал в Германию на медицинское обследование. В пресс-службе «Яблока» отметили, что в 2019 году Явлинскому сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь ему надо проходить обследование.
23 декабря стало известно, что Явлинский не будет участвовать в выборах президента России.
В начале декабря Явлинский рассказал в интервью, что в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предлагал свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. По его мнению, примирения сторон можно было бы достигнуть по примеру Эльзаса и Лотарингии.
Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.