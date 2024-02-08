В МИД призвали Армению заняться обсуждением дел в ОДКБ вместо выпадов

Возвращение Армении к работе в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместо выпадов в адрес России поспособствует полноценному диалогу в рамках организации. Заняться обсуждением дел страну призвал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает ТАСС.

Панкин заявил, что все участники ОДКБ заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности организации и ее эффективности. Он добавил, что этому способствовало бы скорейшее возвращение Армении к нормальной и полноценной работе в рамках организации.

«К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались», — отметил замглавы МИД.