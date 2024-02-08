Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", - говорится в сообщении по итогам беседы.