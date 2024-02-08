Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", - говорится в сообщении по итогам беседы.
Путин и Алиев условились о продолжении личных контактов.
"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении по итогам беседы двух лидеров.
Отмечается также, что в ходе разговора было "условлено о продолжении личных контактов".
Отмечается, что Алиеву была также направлена поздравительная телеграмма.