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Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана
© РИА Новости

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", - говорится в сообщении по итогам беседы.

Путин и Алиев условились о продолжении личных контактов.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении по итогам беседы двух лидеров.

Отмечается также, что в ходе разговора было "условлено о продолжении личных контактов".

Отмечается, что Алиеву была также направлена поздравительная телеграмма.

Политика
Ильхам Алиев
Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
Россия
Азербайджан