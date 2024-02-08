Слуцкий пойдет на выборы под слоганом «Дело Жириновского живет»
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет использовать в баннерной кампании кандидата на пост президента России имя Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
В ЛДПР уточнили, что кампания Слуцкого стартовала сегодня, 8 февраля. В партии уточнили, что рядом с портретом кандидата будет и упоминание о Жириновской.
«Слуцкий. Дело Жириновского живет. ЛДПР», - привели в партии текстовое содержание баннера.
Ранее режиссер Александр Баранов в интервью НСН рассказал о подготовке работы над биографическим фильмом Владимире Жириновском «Жириновский. Взлет».