Слуцкий пойдет на выборы под слоганом «Дело Жириновского живет»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет использовать в баннерной кампании кандидата на пост президента России имя Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

В ЛДПР уточнили, что кампания Слуцкого стартовала сегодня, 8 февраля. В партии уточнили, что рядом с портретом кандидата будет и упоминание о Жириновской.

«Слуцкий. Дело Жириновского живет. ЛДПР», - привели в партии текстовое содержание баннера.