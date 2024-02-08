Памфилова сообщила о рассылке провокационных сообщений от ее имени

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о рассылке ложных и провокационных сообщений от её имени.

Об этом она сказала в ходе заседания ЦИК. Памфилова привела сообщение о якобы задаваемых ею вопросах относительно того, получали ли члены избирательных комиссий инструкции от органов безопасности.