Памфилова сообщила о рассылке провокационных сообщений от ее имени

Глава ЦИК Памфилова заявила о рассылке провокационных сообщений от её имени
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о рассылке ложных и провокационных сообщений от её имени.
Об этом она сказала в ходе заседания ЦИК. Памфилова привела сообщение о якобы задаваемых ею вопросах относительно того, получали ли члены избирательных комиссий инструкции от органов безопасности.
«Разного рода рассылают послания от моего имени, берут в интернете мои фотографии, пишут «Элла Памфилова», — цитирует её ТАСС.
Глава ЦИК отметила, что целью таких провокаций является попытка «застать людей врасплох» и «вытянуть какие-то ответные реакции».
Также Памфилова заявила, что каждый день президентской кампании против членов избирательных комитетов применяются грязные технологии.