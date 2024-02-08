Замглавы МИД: России грозят новым драконовским пакетом санкций

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что против России западные страны ввели до 17 тыс. санкций. RT на русском
"Действительно, время очень турбулентное. Что касается риторики, то, на мой взгляд, ответ на поверхности лежит. Дело в том, что страны НАТО осознанно развернули против Российской Федерации гибридную войну, которая разворачивается, как сейчас принято говорить, во многих измерениях - это прежде всего экономика. Против нашей страны введено примерно 16-17 тыс. санкций. Сейчас грозят 13 пакетом каким-то драконовским", - сказал он. ТАСС
Ранее глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что Евросоюз планирует принять 13-й пакет антироссийских санкций 24 февраля. Российская газета