Замглавы МИД: России грозят новым драконовским пакетом санкций

"Действительно, время очень турбулентное. Что касается риторики, то, на мой взгляд, ответ на поверхности лежит. Дело в том, что страны НАТО осознанно развернули против Российской Федерации гибридную войну, которая разворачивается, как сейчас принято говорить, во многих измерениях - это прежде всего экономика. Против нашей страны введено примерно 16-17 тыс. санкций. Сейчас грозят 13 пакетом каким-то драконовским", - сказал он. ТАСС