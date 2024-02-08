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Замглавы МИД России прокомментировал слухи о расколе в СНГ

Россия не видит признаков раскола в СНГ на фоне некоторого снижения активности Еревана, так как Армения остается заинтересованным участником содружества. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.

Замглавы МИД России прокомментировал слухи о расколе в СНГ
© Unsplash

Панкин подчеркнул, что Армения – важный партнер России в СНГ, и, несмотря на то, что определенном этапе действительно было снижение активности Еревана в содружестве, однако в целом итоги года можно считать положительными.

«Армянская сторона присоединилась к большинству решений саммита организации в Бишкеке 13 октября 2023 года, поддержала практически все принятые в прошлом году совместные заявления уставных органов содружества», – заметил Александр Панкин.

Дипломат особо обратил внимание на то, что в связи с этим Москва «не видит признаков какого-то «раскола» в организации».

«Напротив, несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям. Беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию лишь укрепляет понимание важности упрочения многосторонних связей в содружестве, в том числе углубления экономической интеграции», – констатировал представитель МИД России.

Напомним, что после победы на президентских выборах в Молдавии Майи Санду отношение Кишинева к СНГ стало меняться. Глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения, после чего соответствующие решения приняло правительство. Также Молдавия отказалась осуществлять оплату взносов в СНГ и другие организации на платформе содружества.

При этом председатель молдавской парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман заявила, что республика окончательно выйдет из СНГ до конца 2024 года.

Политика
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