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Омский губернатор пригласил американского журналиста Карлсона в Сибирь

Глава Омской области Виталий Хоценко пригласил находящегося в Москве американского журналиста Карлсона посетить Прииртышье.

Омский губернатор пригласил американского журналиста Карлсона в Сибирь
© Российская Газета

"Прочитал в СМИ, что западный журналист Такер Карлсон, который сейчас открывает для себя Россию, хотел бы побывать в Сибири, - заявил Хоценко в Telegram-канале. - Желание вполне понятно, Сибирь - сердце России. Поэтому приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну".

Виталий Хоценко пообещал лично познакомить Карлсона с красотами Омска, а также его традициями и культурой.

Напомним, на днях американский журналист Такер Карлсон заявил, что находится в Москве, чтобы записать интервью с Владимиром Путиным. Он пояснил, что хочет рассказать американцам о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал личное интервью Такеру Карлсону. Сам журналист пояснил, что опубликует интервью 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

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