Омский губернатор пригласил американского журналиста Карлсона в Сибирь

"Прочитал в СМИ, что западный журналист Такер Карлсон, который сейчас открывает для себя Россию, хотел бы побывать в Сибири, - заявил Хоценко в Telegram-канале. - Желание вполне понятно, Сибирь - сердце России. Поэтому приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну".