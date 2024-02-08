Решение прокуратуры Швеции прекратить расследование дела о диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море связано с тем, что страна проходит процедуру вступления в НАТО. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам Володина, пока Германия пытается найти виновных в теракте на "Северных потоках", "Швеция уже закрыла расследование на основании, что подозреваемых установить не удалось".

"Когда во всем мире обсуждают конкретных виновных и кому выгоден был этот теракт, шведская прокуратура ведет себя по принципу: "ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу". Это не случайно. Швеция проходит процедуру вступления в НАТО - структуру американского гегемонизма", - отметил Володин.

По его словам, в этой ситуации Стокгольм не может рассказать правду о взрывах на "Северных потоках".

"Ведь главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, - это Соединенные Штаты. А исполнитель - Украина. Скажешь правду - обретешь проблемы. Вашингтон такого не простит", - подчеркнул Володин.

В связи с этим, уверен спикер Госдумы, прокуратура Швеции "пошла на подлог" и сокрытие преступления, "которое в первую очередь нанесло ущерб Германии, Нидерландам, Франции".

Володин подчеркнул, что в результате диверсии на газопроводах именно эти страны Евросоюза лишились источника дешевых энергоресурсов.

"Их экономики стагнируют, социальные программы секвестируются, граждане столкнулись с большим количеством проблем", - отметил он.

По словам Володина, США "попросту наказали" европейские государства.