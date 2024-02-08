$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

Путин: Россия помогает не только россиянам, оказавшимся в заложниках у ХАМАС

Москва помогает гражданам разных стран, оказавшимся в заложниках на Ближнем Востоке, но в первую очередь заботится о россиянах, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин: Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке
© РИА Новости

Об этом он заявил на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

«Мы, конечно, прежде всего, обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации — но и на граждан других стран», — отметил российский лидер.

Также Путин рассказал, что Россия делает всё для помощи заложникам на Ближнем Востоке.

Политика
Александр Борода
Владимир Путин
Хамас
Москва
Россия