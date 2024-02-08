Путин: Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке

Путин: Россия помогает не только россиянам, оказавшимся в заложниках у ХАМАС
Москва помогает гражданам разных стран, оказавшимся в заложниках на Ближнем Востоке, но в первую очередь заботится о россиянах, сообщил президент России Владимир Путин.
Об этом он заявил на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.
«Мы, конечно, прежде всего, обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации — но и на граждан других стран», — отметил российский лидер.
Также Путин рассказал, что Россия делает всё для помощи заложникам на Ближнем Востоке.