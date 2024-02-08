Алиев получил поздравления от Си Цзиньпина в связи с переизбранием

"Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства. На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития", — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах главы государства с 92,1% голосов. Депутат азербайджанского парламента и самовыдвиженец Захид Орудж идет на втором месте с 2,2%. Алиев занимает пост президента уже четвертый срок подряд. До его прихода к власти его отец Гейдар Алиев дважды избирался президентом Азербайджана — в 1993 и 1998 годах.