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Алиев получил поздравления от Си Цзиньпина в связи с переизбранием

Ильхама Алиева поздравил председатель КНР Си Цзиньпин в связи с переизбранием на должность президента Азербайджана. Текст телеграммы был опубликован государственным информационным агентством АзерТАдж.

Алиев получил поздравления от Си Цзиньпина в связи с переизбранием
© РИА Новости

"Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства. На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития", — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах главы государства с 92,1% голосов. Депутат азербайджанского парламента и самовыдвиженец Захид Орудж идет на втором месте с 2,2%. Алиев занимает пост президента уже четвертый срок подряд. До его прихода к власти его отец Гейдар Алиев дважды избирался президентом Азербайджана — в 1993 и 1998 годах.

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