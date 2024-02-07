Захарова ответила на слова Пашиняна о России

В связи с высказыванием премьер-министра Армении, хочу подчеркнуть, что наши страны остаются союзниками. Интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией. И рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор, — «правильный» не с точки зрения России, а интересов народа Армении, — сказала Захарова.