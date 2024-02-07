Захарова ответила на слова Пашиняна о России
Представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что РФ и Армения остаются союзниками. Дипломат выразила надежду, что Ереван учтет это в текущей геополитической обстановке. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что в силу ряда причин Россия не может быть ключевым партнером страны в оборонной и военно-технической сферах.
В связи с высказыванием премьер-министра Армении, хочу подчеркнуть, что наши страны остаются союзниками. Интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией. И рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор, — «правильный» не с точки зрения России, а интересов народа Армении, — сказала Захарова.