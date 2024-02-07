В МИД пригрозили последствиями Эквадору за нарушение обязательств

Решение Эквадора о передаче военной техники российского производства США нарушает международные обязательства и может привести к отрицательным последствиям для отношений этой латиноамериканской страны с Россией. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, Москва довела до Кито свою позицию о передачи военной техники производства РФ.

«Не знаю, можно ли это назвать демаршами, но все это доведено до эквадорской стороны со ссылками на соответствующие пункты договоренностей и соглашений», — сказала дипломат.

30 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна поставит США российскую военную технику, несмотря на протест России. Речь идет о технике на сумму около $200 млн — это советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», и др.