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МИД: передача Эквадором техники США отрицательно отразится на отношениях с РФ

Решение Эквадора о передаче военной техники российского производства США нарушает международные обязательства и может привести к отрицательным последствиям для отношений этой латиноамериканской страны с Россией. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

В МИД пригрозили последствиями Эквадору за нарушение обязательств
© РИА Новости

По ее словам, Москва довела до Кито свою позицию о передачи военной техники производства РФ.

«Не знаю, можно ли это назвать демаршами, но все это доведено до эквадорской стороны со ссылками на соответствующие пункты договоренностей и соглашений», — сказала дипломат.

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30 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна поставит США российскую военную технику, несмотря на протест России. Речь идет о технике на сумму около $200 млн — это советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», и др.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России отметили, что подписанное правительствами РФ и Эквадора соглашение запрещает передачу продукции военного назначения третьей стороне без письменного согласия Российской Федерации.

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