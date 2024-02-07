В Калининграде ответили на угрозы польского генерала ликвидировать регион
Калининградская область находится под защитой Балтийского флота, жителям региона бояться нечего. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
Таким образом он отреагировал на заявления бывшего министра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака, назвавшего Калининградскую область "оккупированной территорией" и пригрозившего ее ликвидировать в случае конфликта между Россией и НАТО.
"Калининградская область - это не оккупированная территория, это территория, которая досталась Советскому Союзу и его преемнику - Российской Федерации в результате мирного договора", - добавил Лысков.
Власти региона, подчеркнул он, в отличие от соседей, не "бряцают оружием".
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что официальная Варшава в будущем не исключает возможной войны с Россией. Страна, по его словам, активно повышает свой военный потенциал.