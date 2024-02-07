Захарова: Россия может рассмотреть целесообразность нахождения в Арктическом совете

"Говорить о каких-то альтернативных возможностях замены, подмены этой организации, по крайней мере на данном этапе, не приходится, потому что Арктический совет хотя и работает на самых малых оборотах, но тем не менее продолжает функционировать и является многосторонним инструментом поддержания тех направлений сотрудничества, которые были утверждены на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике в мае 2021 года, а также на последней встрече в Салехарде в мае прошлого года", - резюмировала представитель российского дипведомства.